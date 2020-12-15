Aydın'ın rakibi Fenerbahçe

AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 5 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde zirve takipçisi Fenerbahçe Opet'le kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV naklen yayınlayacak. Ligde 37 puanla 6'ncı sırada yer alan Aydın temsilcisi, 53 puanı bulunan 2'nci sıradaki rakibini yenerek 6'da 6 yapmayı hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor, son 9 maçını kazanan Fenerbahçe'ye ilk yarıda deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2020-12-15 12:42:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.