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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Belediyesi’nin fabrika projesinde ilk adım atılıyor

İHA

Efeler Belediyesi’nin fabrika projesinde ilk adım atılıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Tepecik Mahallesi’nde kurulacak olan Çok Amaçlı Üretim Tesisi olan Tarımsal Ürün Fabrikası’nın yapım töreninin 16 Aralık Çarşamba günü düzenleneceğini duyurdu.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, Efelerli kadınlara söz verdiği, kentin yöresel ürünlerinin Efelerli kadın çalışanların ellerinde şekilleneceği fabrika projesinin ilk adımı atılıyor. Başkan Atay’ın pozitif ayrımcılık yaparak, kadın istihdamına katkı sağlayacağı Tarımsal Ürün Fabrikası’nın yapım töreni, Tepecik Mahallesi’ndeki inşaat alanında 16 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleşecek.
Tepecik Mahalle Muhtarı Mevlüt Başak, projeyle ilgili görüşlerini dile getirerek Başkan Atay’a, hem kadın istihdamı konusunda gösterdiği hassasiyet hem de ilçedeki tarım ürünlerine ve onları yetiştiren çiftçilere verdiği önem için teşekkür etti. Çok Amaçlı Üretim Tesisi’nin kurulacağı alandaki çalışmaları ziyaret eden Muhtar Başak, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, proje hakkında değerlendirmelerde bulundu.
“Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay, hizmet güneşiyle Efeler’in tüm mahallelerini aydınlattığı gibi, Tepecik Mahallemizi de aydınlatmaktadır” diyen Tepecik Mahalle Muhtarı Mevlüt Başak, şöyle konuştu: “Başkanımız bu tesis ile kadınlara bir iş sahası oluşturduğu gibi; enginar, kestane gibi ilçemizde yetişen tarım ürünlerinin de değerlenmesini sağlayacak. Başkanımızın hem tarıma hem de kadınlara destek vermek amacıyla hayata geçireceği bu tesisin mahallemizde kurulacak olmasından çok mutluyuz. Hizmet sarp dağlarda bile olsa Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay vatandaşlara bu hizmeti ulaştırır. Başkanımızın hizmetlerini görüyoruz ve takdir ediyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”
“Kadınlara verdiğim sözü tutuyorum”
Efelerli kadın çalışanların, yaş incir reçeli, kestane şekeri, turşu ve salça üretip; enginar, pancar ve ceviz gibi tarımsal ürünleri işleyeceği fabrika ile kadın istihdamına katkı sağlanırken kentin yerel ürünlerine de katma değer kazandırılacağını belirten Atay, “Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Tepecik Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin metrekare taşınmaz üzerinde tasarlanan çok amaçlı üretim tesisimizde mevsimine göre yerel ürünlerimiz hazırlanarak Efeler halkına sunulacak. Efeler’imizin tarımsal ürünleri hak ettiği değere kavuşacak. Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz bir mahalle toplantımızda kadınlara, yalnızca kadınların çalışacağı fabrika kuracağım konusunda söz vermiştim, 16 Aralık Çarşamba günü inşaat çalışmalarının başladığı alanda projemizin yapım törenini gerçekleştireceğiz ve fabrikamızda bir yıl içinde üretime başlanacak. Bir sözümü daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken; Efeler halkının yaşam kalitesini bire bir etkileyen hizmetlerimizde ana unsur olarak her zaman insanı gördüğümüzü belirtmek istiyorum. İcraatlarımız, hem halkımıza ekonomik katkı sağlıyor hem de kentimizdeki tüm ürünlerin işlenip değer kazandırılarak bu çalışmalarla nesiller arası köprü vazifesi görüyor. Efeler halkının ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda tüm imkanlarımızı halkımız için eşitçe ve adilce seferber edeceğiz. Yine refahın toplumumuzun her kesimine yayılması için imkanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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