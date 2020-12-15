Aydın Adliyesi'nden emekli mübaşir Korona virüse yenildi

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'Sizce kim bu bebek?'

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Aydın Adliyesi'nden emekli Dilaver Çetin Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.



Aydın Adliyesi'nde uzun yıllar mübaşir olarak çalışan adliye emeklisi Dilaver Çetin geçtiğimiz haftalarda rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Çetin'e Korona virüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkarak tedavi altına alınan Çetin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çetin'in ölüm haberi dostlarının yanı sıra uzun yıllar birlikte çalıştığı adliye personellerini de yasa boğdu. Çetin'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



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