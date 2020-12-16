Mobil İkram Aracı’nın son durağı Adagöl oldu

Kuşadası Belediyesi tarafından tasarlanan Mobil İkram Aracı’nın son durağı düzenli olarak sabah sporu yapan vatandaşların buluşma noktası Adagöl Mesire Alanı oldu. Belediye görevlileri mesire alanında kahvaltı ve spor yapan vatandaşlara taze sıkılmış meyve suyu ikram etti.

Kuşadası Belediyesi tarafından faaliyete sokulan mobil ikram aracı, 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. İçerisinde yer alan mutfak ünitesi, buzdolabı, çay, kahve makinesi ve meyve suyu sıkacağı gibi ekipmanlar sayesinde çeşitli etkinliklerde ve özel günlerde vatandaşlara hızlı ve kolay bir biçimde ulaşma olanağı sağlayan mobil ikram aracının son durağı, Adagöl Mesire Alanı oldu. Kuşadası Belediyesi’nde görevli personeller sabah sporu ve kahvaltılarını Adagöl’de yapan vatandaşlara mobil ikram aracında sıkılan taze meyve sularından ikram etti.

Mobil İkram Aracı 30 Ekim günü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve Kuşadası’nda da hissedilen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşlara kumanya ile 40 bin kase sıcak çorba dağıtımında da kullanılmıştı. Bu sayede 2 hafta boyunca geceyi çadırlarda geçiren depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacı karşılanmıştı.

Sabah sporu yapmak için Adagöl’e gelen Adem Kara, Kuşadası Belediyesi’nin hizmetlerini büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek “Kuşadası uzun yıllardır almadığı hizmeti Ömer Günel sayesinde alıyor. Bu tarz projeleri çok gerekli buluyorum. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ederim” dedi.

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