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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taziyeler Korona virüs vaka sayısını arttırdı

İHA

Taziyeler Korona virüs vaka sayısını arttırdı

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki vefatlar sonrası vatandaşların gerçekleştirdikleri taziyeler vaka sayısında artışa neden oldu. 3 günde taziye kaynaklı 10 vaka tespit edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koron virüs tehlikesini sürdürüyor. Kış ayları ile birlikte bulaş riskini arttıran Korona virüs , Karacasu ilçesinde taziye ziyaretlerinde ortaya çıktı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının sürekli olarak hatırlatıldığı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmasının istendiği ilçede kural tanımaz vatandaşlar Korona virüs vaka sayısında artışa sebep oldu.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley yaptığı açıklamada "Dün Korona virüs salgınının ilçemizde kontrol altına alınmış olmasına sevinmişken, taziye ziyaretlerinin kısıtlanmış olmasına rağmen geçtiğimiz hafta yapılan taziye ziyaretleri sonucu, temaslı olarak izole edilen 8 vatandaşımızın daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Son 3 gün içerisinde taziye kaynaklı aktif vaka sayısı 10'a ulaşmıştır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun geçtiğimiz aylarda aldığı karar ile cenaze namazı ve defin işlemlerine katılacak cenaze yakınlarının evlerde veya taziye yapılacak yerlerde taziye yapılması kısıtlanmışsa da kısıtlamaya rağmen, cenaze sahiplerinin ve yakınlarının bir evde toplanıp, taziyeleri kabul etmeleri istenmeyen sonucu meydana getirmiştir. Salgının yayılmasında etkisi olan cenaze ve taziyelerin oluşturduğu riski en aza indirebilmek açısından, yakınlarımıza taziyelerimizi telefonla bildirip, 1'nci veya 2'nci derece yakınımız olmadığı takdirde hiç bir cenaze ve defin işlemine katılmamak, kendimizi ve yakınlarımızı Korona virüsten uzak tutmak için zorunludur. Alınan kararlar halkımızın sağlığını koruyabilmek için alınmakta olup, getirilen kural ve tedbirlere bir seferlik uymama bile salgının yayılımı açısından büyük sorunlar ortaya çıkartabilmektedir. Bugün beklenmeyen bu artışa rağmen salgın ilçemizde hala kontrol altındadır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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