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Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu

DHA

Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Nilgün Özkurt'un (47) kızı Gizem Özkurt'a (26) düşük olan bağışıklığının güçlenmesi için yapmaya başladığı kozalak reçeli, KOSGEB´den aldığı destekle açtığı işletmeyle gelir kapısına dönüştü. Günlük 10 kavanozla başladığı çam kozalağı reçeli üretimini 200 kavanoza çıkaran Özkurt, Türkiye'nin 81 iline gönderdiği reçelin patentini almaya hazırlanıyor.
Evli, 2 çocuk annesi Nilgün Özkurt, küçük yaşlarda sürekli hastalanan ve ilaçlara alerjisi olan kızı Gizem Özkurt'un, bağışıklığını yüksek tutmak için ayva yaprağı, zerdeçal ve zencefil gibi çeşitli bitkileri kaynatarak içirmeye başladı. Bunlardan çok fazla fayda göremeyince yaptığı araştırmalarda kozalak reçelinin bağışıklık sistemine iyi geldiğini öğrendi. Bunun üzerine Özkurt, kozalak reçeli yapmayı denedi. Faydasını görünce komşularına da çocuklarına yedirmesi için vermeye başladı. Kozalak reçelinin, astım, bronşit, ilaç alerjisi olan çocuklara, solunum yolu rahatsızlıklarına da iyi geldiğini fark eden Özkurt, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde her gün 10 kavanoz yapıp satmaya başladı. İşler iyi gidince eşi Murat Özkurt'un da desteğini alan Nilgün Özkurt, 5 yıl önce işi büyütüp, üretim sayısını artırmaya başladı. Özyurt, 2017 yılında ise KOSGEB'den 150 bin TL hibe desteği alıp, evinin altındaki 300 metrekarelik bir dükkanı kiralayıp, işletme kurdu. Günlük 10 kavanozla başladığı çam kozalağı reçeli üretimini 200 kavanoza çıkaran Özkurt, reçeli Türkiye'nin 81 iline kilosu 50 TL'den satıyor. Bu ürünün patentini almaya hazırlanan Özkurt, işini daha da büyütüp, kozalak reçelini ihraç etmeyi hedefliyor.
'6 İŞLEMDEN GEÇİYOR'
Kozalak reçelinin yapımının çok zahmetli olduğuna dikkati çeken Gizem Özkurt, "26 yıldır doğayla iç içe yaşıyorum. Zaten bulunduğum yer ormanlarla kaplı. Buradaki çam ağaçlarından topladığımız yaş çam kozalaklarının önce sap kısımlarını kesiyoruz. Ardından yıkayıp, kazanlarda kaynatıp, şeker ilave ediyoruz. Koyulaşana kadar kaynatıp, reçeli kavanozlara dolduruyoruz. İçine bir adet de haşlanmış çam kozalaklarından atıp, satışa hazır hale getiriyoruz. Tüm bu 6 işlemin ardından reçel hazır oluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN
2020-12-16 10:04:23

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