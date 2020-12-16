Aydınlılar Büyükşehirin eğitmenleriyle sabah sporu yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sabah sporu yapmak isteyen vatandaşlar için Aydın genelinde sabah sporu etkinliği düzenlemeye devam ediyor.

Sosyal mesafe gözetilerek yapılan ve koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evde kaldıktan sonra spor yapmak isteyen vatandaşlar için düzenlenen sabah sporuna özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel eğitmenleri eşliğinde yapılan sabah sporu Efeler'de Mimar Sinan Spor Salonu'nun yanındaki açık halı sahada ve Gazi Koşu Yolu'nda, Nazilli'de 23 Nisan Parkı'da, Didim'de İnönü Gençlik ve Spor Parkı'nda, Kuşadası'nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda, Söke'de Atatürk Parkı'nda devam ediyor.

Hafta içi her sabah düzenlenen sabah sporu Söke'de saat 8'de, diğer ilçelerde ise saat 9'da başlıyor. Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar spor etkinliği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



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