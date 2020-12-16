Aydınlılar Büyükşehirin eğitmenleriyle sabah sporu yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlılar Büyükşehirin eğitmenleriyle sabah sporu yapıyor

İHA

Aydınlılar Büyükşehirin eğitmenleriyle sabah sporu yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sabah sporu yapmak isteyen vatandaşlar için Aydın genelinde sabah sporu etkinliği düzenlemeye devam ediyor.
Sosyal mesafe gözetilerek yapılan ve koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evde kaldıktan sonra spor yapmak isteyen vatandaşlar için düzenlenen sabah sporuna özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.
Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel eğitmenleri eşliğinde yapılan sabah sporu Efeler'de Mimar Sinan Spor Salonu'nun yanındaki açık halı sahada ve Gazi Koşu Yolu'nda, Nazilli'de 23 Nisan Parkı'da, Didim'de İnönü Gençlik ve Spor Parkı'nda, Kuşadası'nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda, Söke'de Atatürk Parkı'nda devam ediyor.
Hafta içi her sabah düzenlenen sabah sporu Söke'de saat 8'de, diğer ilçelerde ise saat 9'da başlıyor. Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar spor etkinliği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor çok terleyecek
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor çok terleyecek
Didim’de muhtarlıklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Didim’de muhtarlıklar dezenfekte edildi
Aydın'da yağışa rağmen kuraklık endişesi sürüyor
YEREL HABERLER Aydın'da yağışa rağmen kuraklık endişesi sürüyor
Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı
Didim Devlet Hastanesi’nde Elektronik Tedavi verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesi’nde Elektronik Tedavi ...
Arı zararlısı varroa hastalığına karşı toplu mücadele başlıyor
YEREL HABERLER Arı zararlısı varroa hastalığına karşı toplu mücadele ...
Türkiye Hamamcılar Birliği’nden salgın açıklaması “Hamamlar aynı zamanda bir sağlık merkezi gibi, açılması gerekiyor“
YEREL HABERLER Türkiye Hamamcılar Birliği’nden salgın ...
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir ...
Aydınlı öğretmeni öğrencilerinden Korona virüs ayırdı
YEREL HABERLER Aydınlı öğretmeni öğrencilerinden Korona virüs ayırdı
Taziyeler Korona virüs vaka sayısını arttırdı
YEREL HABERLER Taziyeler Korona virüs vaka sayısını arttırdı
Mobil İkram Aracı’nın son durağı Adagöl oldu
YEREL HABERLER Mobil İkram Aracı’nın son durağı Adagöl oldu
Koçarlı'da belediye tarafından projelendirilen en büyük GES projesinde önemli adım
YEREL HABERLER Koçarlı'da belediye tarafından projelendirilen en ...
ADÜ Öğretim Üyesi Seçim'in editörlüğünü yaptığı kitap yayınlandı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Seçim'in editörlüğünü yaptığı kitap ...
Didim Belediyesi’nde yapılandırma fırsatı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi’nde yapılandırma fırsatı
Yüksek sesli konuşanları uyaran esnaf darp edildi
YEREL HABERLER Yüksek sesli konuşanları uyaran esnaf darp edildi
ADÜ Öğretim Üyesi Üreten, radyoda Eski Anadolu programında Bal’ı anlattı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Üreten, radyoda Eski Anadolu ...
ADÜ 2021 Yılı Bütçesi 538 milyon 535 bin lira olarak açıkladı
YEREL HABERLER ADÜ 2021 Yılı Bütçesi 538 milyon 535 bin lira olarak ...
Aydın Adliyesi'nden emekli mübaşir Korona virüse yenildi
YEREL HABERLER Aydın Adliyesi'nden emekli mübaşir Korona virüse ...
'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darbetti
YEREL HABERLER 'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini ...
Aydın polisi suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Aydın polisi suçlulara göz açtırmıyor
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Kuşadası’ndaki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki kazada ağır yaralanan genç hayatını ...
Efeler Belediyesi’nin fabrika projesinde ilk adım atılıyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nin fabrika projesinde ilk adım ...
Kuşadası Belediyesi ile TMMOB el ele verdi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi ile TMMOB el ele verdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X