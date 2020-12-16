Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

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'Sizce kim bu bebek?'

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Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilnesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, AtçaDonduran yolunda meydana geldi. Vedat Emlek (65), yönetimindeki 09 RF 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Emlek, Hüsnü Şenol Emlek (46) ve Duygu Selçuk (28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK

2020-12-16 14:15:10



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