Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden pompalı tüfek çıktı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı resmi ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Otomobilden bir adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 37 adet kartuş ele geçirildi.

Olay, dün gece saatlerinde Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı resmi ekipler, Ilıcabaşı Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde yaptığı asayiş kontrollerinde durumundan şüphelendiği 09 ADG 063 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü otomobil ile kaçmaya başladı. Ekipleri peşine takarak kaçan otomobil sürücüsü Tekstil Bulvarı üzerinde otomobili bırakıp bu sefer yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yapılan kimlik kontrolünde otomobil sürücüsünün A.C. olduğu tespit edilirken, otomobil içerisinde yapılan kontrollerde otomobilin arka koltuğunda bir adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 37 adet kartuş ele geçirildi. A.C.'nin aynı zamanda alkollü olduğu anlaşılması üzerine trafik işlemleri yapıldıktan sonra şahıs gözaltına alınarak Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.



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