Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Opet'e 31 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Arzu UzatözPınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Fenerbahçe Opet: Melis, Gülce, Beliz, Lila, Cansu, Dicle Nur, Vargas, Bianka, Bahar, Mhajlovic, Eda, Ozay, Naz, Ceren
Antrenör: Zoran Terzic
Setler: (2523), (1625), (1625), (1125)
Süre: 108 dk. (30, 26, 28, 24)
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