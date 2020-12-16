Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 1-3

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xx), Ezgi (xx), Janset Cemre (xx), Meryem (xx), Grothues (xx), Hande (xx), Pınar (xx), Pelin (x), Berra (x), Eylül (x), Anthi (x)

FENERBAHÇE OPET: Naz (xxx), Mhajlovic (xxx), Dicle Nur (xxx), Vargas (xxx), Busa (xxx), Eda (xxx), Melis (xxx), Cansu (xx), Bahar (xx)

SETLER: 25-23, 16-25, 16-25, 11-25

SÜRE: 108 dakika (30, 26, 28, 24)Misli.com Sultanlar Ligi'nde zirve takipçisi Fenerbahçe Opet, 23'üncü haftada konuk olduğu Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 16-25, 16-25 ve 11-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe üst üste 10'uncu galibiyetini alıp 56 puana ulaşırken, 37 puanda kalan Aydın ekibinin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-12-16 18:18:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.