Yol yapımı sırasında trafo patladı, mahallede panik yaşandı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN´ın Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesinde bulunan trafoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Mahalle halkını korkutan trafodaki patlamanın belediye ekiplerince yol çalışması sırasında yer altından geçen elektrik hattına zarar verilmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, belediye ekiplerince yapılan çalışma sırasında yer altından geçen elektrik hattına zarar verildi. Bunun üzerine yakındaki trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Paylama sesi ile mahalle haklı büyük panik yaşadı. Patlama anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü, elektrik şirketi ekipleri çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-12-16 22:21:12



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