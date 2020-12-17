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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı

İHA

Aydın’da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı

Aydın’da meyve çeşitleri yetiştiriciliğinin arttırılması amacıyla düzenlenen proje kapsamında 12 ilçede 49 çiftçiye 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın’ın özellikle Köşk ve civar ilçelerinin çekirdekli meyve yetiştirmeye müait havzalar olduğunun ifade ederek, “İlimizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek amacıyla özellikle erkenci meyve çeşitleri yetiştiriciliğinin artırılması için bu proje hayata geçirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla, 2019 yılında 625 bin TL bütçeli kayısı fidanı alımı projesi başlatıldı. Fidanların çeşidi ve özelliği itibariyle Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından sözleşme kapsamında 2020 yılında yetiştiriciliği yapılmıştır. Proje kapsamında dağıtım, üst sınırı 15 dekar olmak üzere planlanmış ve kapama bahçe tesis etme şartıyla üreticilere fidan tahsis çalışmaları yapılarak 2020 yılı Aralık ayı itibariyle üretilen fidanlar çiftçilere teslim edilmiştir. Dağıtımı yapılan fidanlar Mikado ve Mogador çeşitleri olup, Nisan ayının son haftasıyla Mayıs ayının ilk haftasında hasada gelen, iç ve dış piyasada aranan, piyasa değeri yüksek turfandacı çeşitlerdir. Çeşitler ıslah edilerek yeni tescillenmiş olup, dekara verimi 34 ton aralığındadır. Sultanhisar, Köşk ilçeleri başta olmak üzere 12 ilçede 49 çiftçimize 21.700 adet fidan dağıtımı yapılmıştır. Toplam bütçesi 625 bin TL olan Projenin, 500 bin TL’si Devlet bütçesinden, 125 bin TL’si ise üreticilerimiz tarafından karşılanmıştır. Üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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