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Aydın’da 334 bin liralık korona virüs cezası kesildi

İHA

Aydın’da 334 bin liralık korona virüs cezası kesildi

Aydın’da Korona virüs denetimleri kapsamında kurallara uymadığı belirlenen kişi ve işletmelere 1015 Aralık tarihleri arasında 334 bin 970 TL para cezası uygulandı.
Aydın il genelinde Korona virüs denetimleri sık aralıklarla devam ediyor. Bu kapsamında 1015 Aralık tarihleri arasında 415 şehirlerarası toplu ulaşım, 1553 şehir içi toplu ulaşım, 776 ticari taksi, 4 bin 270 iş yeri ve 55 pazar yeri denetlendi. Denetimlerde 339 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı görülürken, 1385 kişi sigara içme yasağından ikaz edildi. Toplam 7 bin 69 denetim gerçekleştirilirken, bu denetimlerde kuralara uymayanlara 334 bin 970 TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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