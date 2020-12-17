Nazilli İBFF sermaye piyasasına katkı veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli İBFF sermaye piyasasına katkı veriyor

İHA

Nazilli İBFF sermaye piyasasına katkı veriyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, borsa aracı kurumlarına insan kaynağı tedarik ederek sermaye piyasasına büyük katkı sağlıyor.

Ekonominin can damarlarından biri olan sermaye piyasasının gelişmesinin ekonomik açıdan güçlü bir ülke olmanın en önemli anahtarlarından biri olarak görüldüğünü belirten Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli, “Son 3 yıl içerisinde sektördeki tüm aracı kurumların insan kaynağı ihtiyacı için sağlanan mezun sayısı ise yaklaşık 200250 kişi aralığında gerçekleşmiştir. Bu sayı bu sektör için oldukça büyük bir rakamı ifade etmektedir” sözleriyle sektöre katkıları hakkında bilgi verdi.

Son 1 yıl içerisinde sermaye piyasası yatırımcı sayısında çok önemli düzeyde bir artış yaşandığını vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Kaderli, “Yıllardır 1,1 milyon kişi civarında olan yatırımcı sayısı 2 milyon seviyesine ulaştı. Bu nedenle, bazı aracı kurumlar da çalışan sayılarını artırma yönünde önemli adımalar attı. Aracı kurumlar da borsa alanını bilen ve borsada analiz yöntemlerini uygulayabilen kalifiye personele ihtiyaç duyuyor. Üniversitelerin çok büyük bir bölümünde bu ihtiyacı karşılayacak çalışmalar yapılmıyor. Ancak, üniversitemiz Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, borsa aracı kurumlarının ihtiyaç duyduğu özelliklere bire bir sahip mezunları ile bu konuda ön plana çıkıyor. ” dedi.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin başarılarının alt yapısında bu alanda geçmişte yapılan önemli çalışmaların ön plana çıktığını belirten Prof. Dr. Yusuf Kaderli, finans ve aracı kurum sektörünün pasaportu olarak kabul edilen SPK Lisanslama Sicil Belgesini öğrencilere aldırmaya ve onları piyasa şartlarında uygulamalı bir biçimde sermaye piyasası analizlerini gerçekleştirebilecek düzeye getirmek için çalıştığını ifade ederek, “Bu fakülteyi kazanıp finans alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin üniversite hayatları boyunca sektörde çalışabilecek seviyeye getirebilmek için yoğun eğitimler veriyoruz. Bu sayede hem Türk Sermaye Piyasasının en önemli aktörleri olan başta aracı kurumlara insan kaynağı konusunda destek sağlıyoruz hem de üniversiteler arası uygulamalı borsa yarışmalarında çok önemli ödülleri üniversitemize kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye’de son beş yıl içerisinde gerek bu alanda çok iyi üniversitelerin, gerekse alanının en önemli kurumlarının düzenlemiş olduğu toplam 10 borsa yarışmasının tamamında büyük ödülleri ADÜ'ye kazandırdı. Prof.Dr. Yusuf Kaderli, ADÜSEM bünyesinde Türkiye’nin birçok ilinde temel borsa eğitimleri de düzenleyerek ADÜ aracılığıyla bir yılda yaklaşık bin kişinin eğitim almasını ve katılımcıların sermaye piyasasında analiz bazlı bilinçli işlem yapabilmesini sağlayarak finansal okur yazarlık seviyesinin artmasına önemli katkılar verdi.

ADÜ Nazilli İİBF, 2020 Eylül ayında Türkiye’de ilk defa düzenlenen hem ülkenin her yerinden 250 yatırımcı hem de sermaye piyasasının çok önemli isimlerini buluşturduğu Finans Kamp 2020 adlı organizasyonu ile sektör ve yatırımcılara büyük katkı sağladı. Böylece finans alanında bir marka üniversite olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da 334 bin liralık korona virüs cezası kesildi
YEREL HABERLER Aydın’da 334 bin liralık korona virüs cezası kesildi
ÖRKOOP Başkanı Önal; “Süte 50 kuruş zam geldi, ama yemciler duymasın”
YEREL HABERLER ÖRKOOP Başkanı Önal; “Süte 50 kuruş zam geldi, ama ...
Aydın’da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı ...
Soğukların kendini hissettirmesi ile ayak sobalarına ilgi arttı
YEREL HABERLER Soğukların kendini hissettirmesi ile ayak sobalarına ...
Karacasu Belediyesi’nden şüpheli vakalar için servis hizmeti
YEREL HABERLER Karacasu Belediyesi’nden şüpheli vakalar için servis ...
Salgında kapalı olan çay bahçesinde seyirlik manzara
YEREL HABERLER Salgında kapalı olan çay bahçesinde seyirlik manzara
Kazada yaralanan yaşlı adam Kuşadası'ndaki hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yaşlı adam Kuşadası'ndaki hastanede ...
Yol yapımı sırasında trafo patladı, mahallede panik yaşandı
YEREL HABERLER Yol yapımı sırasında trafo patladı, mahallede panik ...
Yaya geçidinden geçen motosiklete otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Yaya geçidinden geçen motosiklete otomobil çarptı: 1 ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 1-3
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 1-3
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 - Fenerbahçe Opet: 3
YEREL HABERLER Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 - Fenerbahçe Opet: 3
Başkan Öndeş'ten pazar esnafına sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Başkan Öndeş'ten pazar esnafına sıcak çorba ikramı
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden pompalı tüfek çıktı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden pompalı ...
Koçarlı’ya hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme pankartları asıldı
YEREL HABERLER Koçarlı’ya hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme ...
Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek
YEREL HABERLER Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde ...
Aydınlılar Büyükşehirin eğitmenleriyle sabah sporu yapıyor
YEREL HABERLER Aydınlılar Büyükşehirin eğitmenleriyle sabah sporu ...
Nazilli Belediyespor çok terleyecek
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor çok terleyecek
Didim’de muhtarlıklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Didim’de muhtarlıklar dezenfekte edildi
Aydın'da yağışa rağmen kuraklık endişesi sürüyor
YEREL HABERLER Aydın'da yağışa rağmen kuraklık endişesi sürüyor
Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı
Didim Devlet Hastanesi’nde Elektronik Tedavi verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesi’nde Elektronik Tedavi ...
Arı zararlısı varroa hastalığına karşı toplu mücadele başlıyor
YEREL HABERLER Arı zararlısı varroa hastalığına karşı toplu mücadele ...
Türkiye Hamamcılar Birliği’nden salgın açıklaması “Hamamlar aynı zamanda bir sağlık merkezi gibi, açılması gerekiyor“
YEREL HABERLER Türkiye Hamamcılar Birliği’nden salgın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X