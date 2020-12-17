Aydın filede zirveye diş geçiremedi

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde evinde 1-0 öne geçtiği maçta zirve takipçisi Fenerbahçe Opet'e 3-1 yenilerek 5 haftalık galibiyet serisi sona eren Aydın Büyükşehir Belediyespor, şimdiye kadar oynadığı maçlarda ligin iddialı takımlarına diş geçiremedi. Aydın temsilcisi zirve mücadelesi veren takımlarla oynadığı 9 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Lider VakıfBank'a evinde 3-1, deplasmanda 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2'nci sıradaki Fenerbahçe'ye 3-1 ve 3-0'lık skorlarla boyun eğdi.

Ligde 3'üncü sırada yer alan Türk Hava Yolları'na dış sahada 3-1 kaybeden mavi-beyazlılar, 4'üncü basamaktaki Nilüfer Belediye'ye Bursa'da 3-1 mağlup oldu. Aydın temsilcisi, 5'inci sıradaki Galatasaray HDI Sigorta'yı iç sahada 3-2'lik skorla dize getirirken, rakibine İstanbul'da 3-1 yenildi. Ligde 6'ncı sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, maç eksikleriyle 7'nci sıradaki Eczacıbaşı VitrA'ya evinde 3-1 mağlup oldu. Antrenör Alper Hamurcu, "Büyük takımlara karşı kolay kaybetmemiz kabul edilemez. Bu sorunu çözmek zorundayız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2020-12-17 12:31:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.