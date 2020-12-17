Meteoroloji Aydın İl Müdürü Deveci, Vali Aksoy ile görüştü

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'Sizce kim bu bebek?'

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Meteoroloji Aydın İl Müdürlüğü'ne yeni atanan Musa Deveci Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.



Mevcut il müdürü Şerif Deligöz'ün Denizli'ye tayininin çıkmasının ardından Meteoroloji Aydın İl Müdürlüğü'ne Musa Deveci atandı. Görevine başlayan Deveci, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Vali Aksoy, Deveci'ye hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.



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