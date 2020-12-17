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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet arkadaşımın dedi, çaldığı ortaya çıktı

İHA

Motosiklet arkadaşımın dedi, çaldığı ortaya çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bekçiler şüphe üzerine motosikletli bir kişiyi durdurdu. Şase numarasından motosiklet sahibine ulaşan bekçiler, motosikletin yeni çalındığını tespit etti.

Olay, Kadınlar Denizi 9’uncu sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Merkez Polis Amirliği’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 09 ADH 410 plakalı motosiklet üzerinde şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. S.B. isimli şüpheli motosikletinin arkadaşına ait olduğunu ve eve gideceğini belirtti. Bekçiler motosikletin plakasını sorguladıklarında çalıntı kaydının olmadığını tespit etti. Plakadan motosiklet sahibi H.S.’ye ulaşan bekçiler, motosikletin İkiçeşmelik Mahallesi Uluçınar Sitesi’nden yeni çalındığı tespit etti. Motosiklet hırsızlık şüphelisi bekçiler tarafından gözaltına alınırken, H.S. ise çalınan motosikletine kavuşup bekçilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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