Aydın Tabip Odası; “Toplumun her kesimini kapsayan bir aşı seferberliği başlatılmalıdır”

Aydın Tabip Odası, Kovid19 salgını ile mücadele kapsamında, aşılamanın önemine değinerek, toplumun her kesimini kapsayan bir aşılama seferberliği başlatılmasını dile getirdi.

Aydın Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Covid 19 salgınıyla mücadele için dünyada hızla yürütülen, Faz3 aşamasına geçmiş, aşı çalışmalarını ciddiyetle takip etmekteyiz. Aşılama pandemilerde koruyucu en önemli bilimsel önlemdir. Ülkemizdeki hastanelerin yoğun bakım doluluk oranları da göz önünde bulundurulduğunda, bu hastalığa karşı, toplumun her kesimini kapsayacak şekilde bir aşı seferberliğinin başlatılması kaçınılmazdır. Riskli hasta grupları ve Kamu özel ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık çalışanları başta olmak üzere, ücretsiz, tam kapsayıcı bir bağışıklama programı oluşturulmalıdır” denildi.

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