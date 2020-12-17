Nazilli´de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Murat GÜRKANBahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, 4 ayrı adrese yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar ile uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'nde daha önceden belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilirmiş 630,40 gram esrar, 1,71 gram eroin ile 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirilirdi, 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.D (32) emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Fadıl Durak (53), Tacettin Turhal (50), Kerem Durak (39) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN-Bahattin ALBAYRAK
2020-12-17 22:43:14
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