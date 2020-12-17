Nazilli´de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat GÜRKANBahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, 4 ayrı adrese yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar ile uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'nde daha önceden belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilirmiş 630,40 gram esrar, 1,71 gram eroin ile 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirilirdi, 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.D (32) emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Fadıl Durak (53), Tacettin Turhal (50), Kerem Durak (39) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN-Bahattin ALBAYRAK

2020-12-17 22:43:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.