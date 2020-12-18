Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 4 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün gece saatlerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit ettiği Prof Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır hale getirilirmiş 630,40 gram esrar maddesi, 1.71 gram Eroin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 14 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan Ş.D ifadesi sonrası serbest bırakılırken, F.D, K.D ve T.T., Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.