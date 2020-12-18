Nazilli’de 2 bin 385 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 385 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi’nde uyuşturucu madde ve imal ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaşılan B.T. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toplam 2 bin 385 gram kubar esrar ele geçirildi. B.T. isimli şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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