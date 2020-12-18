Nazilli Belediyespor'da Berkay'ın babalık sevinci

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle yaşadığı zorlu günlere pazar günü deplasmanda Tekirdağspor'u yenerek sünger çekmeyi hedefleyen zirve yarışındaki Nazilli Belediyespor'da Berkay Çakır, babalık sevinci yaşadı. Geçen hafta oğlu Yağız'ı kucağına alan Berkay, sevincini Yıldırım Demirören Tesisleri'ndeki antrenmanda arkadaşlarıyla paylaştı. Arkadaşlarına baklava ikram eden Berkay, "Baba olmak dünyanın en güzel duygusu. Bu mutluluğumu arkadaşlarımla da paylaşmak istedim. Oğlum Yağız'ın bizlere uğur getireceğine inanıyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-12-18 11:29:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.