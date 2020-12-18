Nazilli Belediyespor'da Berkay'ın babalık sevinci

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle yaşadığı zorlu günlere pazar günü deplasmanda Tekirdağspor'u yenerek sünger çekmeyi hedefleyen zirve yarışındaki Nazilli Belediyespor'da Berkay Çakır, babalık sevinci yaşadı. Geçen hafta oğlu Yağız'ı kucağına alan Berkay, sevincini Yıldırım Demirören Tesisleri'ndeki antrenmanda arkadaşlarıyla paylaştı. Arkadaşlarına baklava ikram eden Berkay, "Baba olmak dünyanın en güzel duygusu. Bu mutluluğumu arkadaşlarımla da paylaşmak istedim. Oğlum Yağız'ın bizlere uğur getireceğine inanıyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-12-18 11:29:47
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