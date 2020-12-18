Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri yaklaşık bir haftadır kuyuda kalan köpeği kurtardı. Köpeğin havlama seslerini takip eden ev sahibinin dikkati ile yaşama tutunan köpek kurtarılmasının ardından hızla uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre Nazilli Çapahasan mahallesi 881 Sokak No40’da bulunan bahçeli ev içerisindeki seraların yanındaki atıl kuyuda köpek olduğu ihbarı ile harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri 5 metre derinliğindeki kuyudan köpeği merdiven yardımıyla kısa sürede çıkarttılar. Bir haftadır kuyuda olduğu için zayıf düştüğü gözlenen ancak önce uysal davranmasına rağmen sonra saldırgan tavırlar sergileyen köpek dikkatlice kuyudan çıkartılır çıkartılmaz özgürlüğüne kavuşması ile birlikte oradan hızlıca uzaklaştı.

Yaklaşık bir haftadır köpek havlamaları duyduklarını ancak sesin kullanılmayan üzeri örtülü kuyudan geldiğini öğrenince köpeği bulduklarını ifade eden Birsen Türkyılmaz, “Geçtiğimiz pazartesi günü babamlara gelmiştim. O zaman sesi duymuştum. Bugünde aynı sesi duyunca aradım ve kuyu aklımıza geldi. Baktık köpek kuyuda. Çıkartmayı denedik ama saldırgan olduğu için başaramadık. Sürekli inliyordu ama saldırdı. Sonrasında önce itfaiyeyi sonrada Dernek Başkanı Mehmet Bey’i aradık. Onlar da itfaiye ile birlikte geldiler ve köpeği kurtardılar. Sağolsunlar” dedi.

Nazilli Hayvanseverler Dernek Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, sosyal medya hesapları olan gönüllü grubuna düşen bir ihbar sonucu olayı öğrendiklerini ifade ederek, “İhbarın hemen ardından itfaiye ekipleri ile birlikte bölgeye geldik. 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile çıkarttık. Köpek çok korkmuş. Gönüllü olmanın etkisini bir kez daha yaşadık herkesten Allah razı olsun” dedi.

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