Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

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Aydın’ın İncirliova ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Arzular Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 06 BRE 784 plakalı beton mikseri sürücüsü Sezer V.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kaza bölgesine gelerek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Sezer V. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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