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Kit Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, “ 2021’de yatırımlar artacak “

İHA

Kit Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, “ 2021’de yatırımlar artacak “

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, “2021 yılı yatırım yılı olacak. 2021 bütçesinde en fazla ödenek artışı yatırım projelerinde” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen 2021 Yılı Bütçesi sonrası bir değerlendirmede bulunan AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu(KİT) Başkanı Mustafa Savaş, “Bütçeden en büyük payı geçmiş yıllarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığımız alırken sağlık yatırımlarımız ciddi oranda artış gösterdi. Aziz milletimize en iyi kamu hizmetlerinin sunulması için hazırlanan bu bütçe ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik başta olmak üzere enerjiden tarıma, ulaştırmadan sanayiye her alanda elde ettiğimiz kazanımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Küresel bir sorun haline gelen Kovid 19 salgını sebebiyle zor bir sene geçirdik. Ancak, devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiği bu dönem sonrası, ekonomimizin sağlam ve öngörülebilir adımlarla ilerlemesini temin etmek misyonuyla 2021 Yılı Bütçesi oluşturulmuştur. Küresel bütün bu zorluklara rağmen aziz milletimizle el ele verip 2023, 2053 ve 2071 Türkiye’sini inşa etmekte kararlıyız.” dedi.
Kabul edilen bütçenin AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de 3’üncü bütçesi olduğunun altını çizen Savaş, “Yeni bir bütçe demek, umutlarla dolu yeni bir yıl beklentisi demek. Her şeyden önce insanlığın tez zamanda Kovid19 virüsünden kurtulup sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Küçücük bir virüsün bütün insanlığı nasıl zorlayabileceğini yaşayarak tecrübe ettik. Ülkemizde de, virüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek adına tedbirler alındı, destek paketleri hayata geçirildi. 2020 küresel salgınların, deprem ve sel gibi doğal afetlerin yaşandığı bir yıl olmasının yanı sıra, devletimizin teröre ve teröristlere karşı yurtiçi ve yurtdışında, savunma sanayimizin yerli ve milli silah ve mühimmatlarıyla çok ağır darbeler indirdiği bir sene oldu. Bütün bu zorluklara rağmen Cumhur İttifakı olarak yolumuza kararlı adımlarla devam ediyoruz.” dedi.
En büyük pay eğitime
2021 yılında eğitime 211,4 milyar lira kaynak ayrıldığını belirten Savaş, “Performans Esaslı Program Bütçe Sistemine göre hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler 68 program arasında dağıtılırken, bütçedeki program yapısı incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım ödeneğinde çok önemli bir artış gerçekleştirildi. 2002 yılında yüzde 9,4 olan eğitimin bütçedeki payını, 2021 yılı için yüzde 15,7’ye çıkarıyoruz. Devletimiz büyüyüp güçlendikçe, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yatırım ödeneklerimiz de artış gösteriyor ve gösterecek inşallah. En önemli kamu hizmetlerinden biri olan eğitim hizmetlerinin yaygın ve erişilebilir olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
Sağlık yatırımlarına ayrılan kaynak 238 milyon TL’ye ulaşıyor
2021 yılı bütçesinde, Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da düşünüldüğünde sağlık alanı için 238 milyar lira kaynak ayrıldığını dile getiren Savaş, 2002 yılında yüzde 11,3 olan sağlık harcamalarının bütçe içerisindeki payının 2021 yılında yüzde 17,7’ye çıktığına dikkat çekerek, gerçekleştirilen sağlık yatırımlarıyla sağlık altyapısının dünyada gıptayla takip edilen bir yapıya kavuşturulduğunu, ülke genelinde hayata geçirilen Şehir Hastanelerinin de lokomotif görevi üstlendiğini belirtti. Savaş, önceki yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımların öneminin bugün daha iyi anlaşıldığının da altını çizerek; ekonomik bakımdan dünyanın en güçlü ülkelerinin dahi sağlık sistemlerinin sınıfta kaldığı pandemi sürecinde, Türkiye’nin sağlık alt yapısı ve insan kaynağı sayesinde başarılı bir imtihan verdiğini ifade etti.
Bütçeden tarıma önemli destek
Bütçeden tarıma ayrılan kaynakta, önemli bir artış yaşandığının altını çizen Savaş, “2020 yılı bütçesine göre 9 milyar lira seviyelerinde bir artış gerçekleştirildi. 2021 yılı için tarıma 42,4 milyar lira civarında bir kaynak ayrılmış oldu. Tarımsal yatırımlarımıza hız verecek bir 2021 yılına gireceğiz. Tarımda üretim ve verimlilik artışını sağlamak; yeni nesil girişimciler, teknolojiler, girdi bazlı destekleme ve sözleşmeli tarım, yeni dönemin hedefleri arasında yer alıyor. Yaklaşık değerleriyle destek programları için 22 milyar lira, tarım sektörü yatırımları için 12,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 8,3 milyar lira kaynak ayrıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülen sulama yatırımlarında önemli bir artış söz konusu. DSİ’ye 2020 yılında yatırımlar için ayrılan toplam kaynak 6,3 milyar lira seviyesindeyken bu rakam 2021’de 15,1 milyar lira seviyelerine çıkıyor. İnşallah bu yatırımların ardından gerçekleştirilen her bir proje, gelecek nesillerimiz için büyük yatırımlara dönüşecek. Bereketli topraklarımız ürüne dönüşmesinde büyük emekler veren çiftçilerimizin kıymetini bilerek, tarım politikalarımızı çok daha iyi yerlere taşıyacağız.” diye konuştu.
AK Partili Savaş, 2002 yılında sosyal harcamalara yalnızca 1,6 milyar TL ayrılırken 2021 yılı bütçesinde 81,2 milyar TL’lik kaynak ayrıldığının altını çizdi. “Türkiye’de, sosyal devlet anlayışını yeniden hayata geçirdik. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” anlayışıyla etkin, sürdürülebilir, vatandaş eksenli sosyal politikalarımızı inşa ettik. Gençlerimiz bilmez, üzülerek hatırlıyoruz; hastalarımızın hastanede rehin kaldığı, yaşlılarımızın emekli maaşı kuyruğunda perişan olduğu, işsiz kalan vatandaşlarımızın ödenek alamadığı, hastanelerin bir röntgen için bir yıl sonrasına randevu verdiği, dar gelirli vatandaşlarımız için ev almanın hayal olduğu, yoksulun temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı bir durumdaydık. Bugün objektif bir gözle bakan herkes, ülkemizin 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde olduğunu görebiliyor. Ancak, elde ettiğimiz konumu yeterli buluyor muyuz? Asla! Biz her zaman, çok daha fazlasını hedefleyen bir iktidarız. Çünkü milletimizin çok daha fazlasını hak ettiğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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