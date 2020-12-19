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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuğba Kuruyemiş, evde kalanlar için yeni yıl hazırlıklarını tamamladı

İHA

Tuğba Kuruyemiş, evde kalanlar için yeni yıl hazırlıklarını tamamladı

Yaklaşık yarım asırdan bu yana ‘Sıcak sıcak taptaze’ sloganı ile kuruyemiş sektöründe hizmet veren Tuğba Kuruyemiş, ülke geneline yayılmış 100’e yakın mağazası ile online hizmet de vermeye başladı. Sağlık için evde kalanların ayağına giden Tuğba Kuruyemiş özellikle pandemi döneminde hizmeti sağlık için evde kalanların ayağına götürüyor.
Firma olarak Türk Kahvesi’nden kuru incire, kuruyemişten lokum çeşitlerine kadar 500 civarında ürün ile mağazalarda verdikleri tüm satış hizmetlerini online mağazalarda da verdiklerini kaydeden Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, yeni yıl hazırlıklarını da şimdiden tamamladıklarını belirtti. Pandemi nedeniyle hayatların kısıtlandığı bu dönemde vatandaşların sağlıklı ve doğal gıdalara olan ilgisinin arttığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Sağlık için vatandaşlarımızın evde kalması gerektiği bir dönemde ‘Her eve mağaza açıyoruz’ diyerek hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmeye başladık. Tuğba Kuruyemiş’in internet sitesinden online satışlar yoğun ilgi gördü. 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo masraflarını da firma olarak biz üstlendik. Mağazamızda satışa sunduğumuz ne varsa inrtenet sitemizde de yer alıyor. Ve müşterimizin istediği ürün en kısa sürede taptaze ve hijyen kurallarından hiçbir taviz verilmeden kapısına teslim ediliyor” dedi.
“Bu yıl online hediyeleşeceğiz”
Pandemi ile birlikte iş görüşmelerinin ve derslerin yanında artık ziyaretlerin, arkadaş ve aile görüşmelerinin bile online yapılmaya başlandığını belirten Tonkul, “Biz de özel günler için online hediyeleşmek isteyenler için de sistem kurduk. Yeni yıl, doğum günü gibi özel günler için sevdiklerine hediye göndermek isteyenler www.tugbakuruyeniş.com.tr adresine giriyor. İstediği kişinin adresine istediği ürünleri özel hediye olarak gönderebiliyor. Sağlık için evde kalıp daha sağlıklı beslenmemiz gerektiği bu dönemde halkımıza hem sağlık hem de lezzet içeren özgün bir hediye alternatifi sunuyoruz” diyerek 2021 yılının herkese sağlık huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

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