AK Parti İl Yönetim Kurulu Özdemir Korona virüse yenildi

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AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özdemir Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özdemir geçtiğimiz haftalarda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir'e yapılan Korona virüs testi pozitif çıkınca Özdemir hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Özdemir yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Özdemir, sabaha karşı hayata gözlerini kapadı. Özdemir'in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Özdemir'in cenazesinin bugün Tellidede Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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