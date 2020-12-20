Aydın BŞB zorlu sınavda

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde evinde Fenerbahçe Opet'e 3-1 yenilerek 5 haftalık galibiyet serisi sona eren Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Eczacıbaşı Vitra ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak 24'üncü hafta mücadelesi saat 18.30'da başlayacak. Maçı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Sezonun ilk yarısında evinde rakibine 3-1 mağlup olan Aydın temsilcisi, bu kez dişli rakibi karşısında galibiyet arayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2020-12-20 13:08:42



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