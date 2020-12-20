Kısıtlamada alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza



Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında motosikleti ile alkol servisi yaptığı belirlenen kişiye 8 bin 107 TL idari para cezası kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikleti ile alkol servisi yaptığı tespit edilen E.T. polis ekipleri tarafından yakalandı. Motosikletinde çok sayıda alkol ile yakalanan E.T.'ye 8 bin 107 TL idari para cezası kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-12-20 22:11:31



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