Kusadası' nda trafik sakinleştirme projesi devam ediyor

Kuşadası kent merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığı sorununu çözmek amacıyla geçtiğimiz Mart ayında yaşama geçirilen Trafik Sakinleştirme Projesi’nin planlı çalışmaları devam ediyor.

Geçen hafta yapılan çalışmalar neticesinde Liman Yönünden gelen araçların Gençlik Caddesi’ne bağlantısı sağlanarak İnönü Caddesi’nin trafik yükü azaltıldı. Bu düzenlemeler ile liman yönünden gelen araçların tercih etmeleri durumunda Gençlik Caddesi’ne kadar ulaşabilmeleri sağlanarak Hastane yönüne ve Çevreyoluna erişimleri sağlanmış oldu.



Başkan Ömer Günel yapılan çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ Kuşadası Trafik Sakinleştirme Projesi Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içinde sürdürülen bir projedir. Projemiz etaplar halinde devam etmektedir. Turizm sezonunda projenin ilk 3 aşaması devreye alınarak kentin trafik sirkülasyonuna adaptasyonu sağlanmıştır. Kış sezonu ile sahil bandını da kapsayacak etabın çalışmalarına başladık. Bugüne kadar tamamlanan çalışmaların neticesinde kent içi trafik yükü yüzde 45 oranında azalmıştır. Bu oran “Trafik Sakinleştirme” projesinden beklenenden daha fazla bir oranda trafik yükü azalması anlamına gelmektedir. Projenin bütünü içinde düzenlemelerimiz devam edecektir. Modern bir turizm kenti yaratma hedefinde vatandaşlarımızın verdiği destek ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.



Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde Devlet Hastanesi yönünden gelen araçların, Gençlik Caddesi, Vali Özgödek Meydanı (Meteoroloji Kavşağı) ve Şevki Hasırcı Meydanı arasındaki düzenlemeler ile Adliye, Mezarlık ve Çevreyoluna erişimleri sağlanacak. Bu sirkülasyon ile Adnan Menderes ve İnönü Caddesi trafik yükleri de azaltılmış olacak. Ayrıca Atatürk Bulvarı’ndan gelen araçlar Kaya Şavkay Meydanı’nda şerit seçimlerini yaparak sol şeritten devam etmeleri durumunda; çevreyolu ve mezarlık yönlerine erişimlerini hızlı bir şekilde sağlayabilecekler. Ayrıca Şevki Hasırcı Meydanı Kavşağı’na yayaların daha rahat geçişlerini sağlamak için “Trafik Sinyalizasyon” sistemi kurulacak.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen Trafik Sakinleştirme Projesinde kentin farklı noktalarında planlanmış imalat ve düzenleme çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanarak hayata geçirilecek.



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