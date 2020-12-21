Didim’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Didim Belediyesi ekipleri kent genelinde Korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizde ve dünyada yeniden artışa geçen Korona virüs vakalarına karşı Didim Belediyesi kent genelinde temizlik ve dezenfekte faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Didim’in tüm mahallelerinde belirlenen program çerçevesinde devam eden çalışmalar kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selanik Caddesi’nde yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.