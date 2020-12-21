Yaşlı adam yakınları tarafından ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Muhammet Çelik yakınları tarafından ölü bulundu.



Olay, Kemer Mahallesi 1704 sokak üzerindeki bahçeli bir evde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan 80 yaşındaki Muhammet Çelik, sabah saatlerinde sobasını yakmak ve kahvaltısını hazırlamak üzere eve gelen yakınları tarafından evin bahçesinde yerde yatar vaziyette bulundu. Yaşlı adamın yakınları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Çelik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.