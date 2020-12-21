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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun

İHA

Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanan Cumhuriyet Mahallesi 1961 Sokak’taki binayı katlı otoparka çeviren Efeler Belediyesi, bölgedeki park sorununu büyük oranda ortadan kaldırıyor. Çalışmaları geçtiğimiz ay başlayan, resmi açılışının ise 23 Aralık’ta yapılacağı katlı otopark, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
İlçedeki merkez mahallelerin neredeyse en önemli ihtiyaçlarından birinin otopark olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Zemin dahil toplam 5 kattan oluşan otoparkımız resmi açılışının henüz yapılmamış olmasına rağmen kapasitesinin 3’te 1’i oranında abone doluluk oranına ulaştı. Geçen ay hizmete açılan otoparkın kısa zamanda bu kadar ilgi görmesi, bölgedeki ihtiyaca karşılık ne kadar yerinde bir adım attığımızı bize gösteriyor. Halkımızdan gelen ilgi ve memnuniyet Efeler Belediyesi olarak çalışmalarımızda bize güç veriyor” dedi. Otoparkın seçim vaatlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Atay, “Verdiğimiz sözleri hızla gerçekleştiriyoruz. Efeler Belediyesi Katlı Otoparkı ilçe merkezindeki diğer otoparklara göre oldukça düşük ücretli, sembolik bir rakam karşılığında vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Her vatandaşımız gönül rahatlığı içinde aracını emanet edebilir” diye konuştu.
Efeler Belediyesi’nin şirketlerinden Zeybek A.Ş. Genel Müdürü Fahri Önel kapalı otopark ile ilgili teknik bilgiler paylaştı. Önel, 322 araç kapasitesine sahip otoparkın yüzde 10’unu engelli vatandaşlara park yeri olarak ayırdıklarını ve pozitif ayrımcılık yapılarak engelli park yerlerinin zemin katta bulunduğunu söyledi. Önel, otoparktaki araçların emniyetlerinin 7 gün 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları ile sağlandığını belirtti.
Katlı otoparkın hizmete açılmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden sürücüler, hizmet için Efeler Belediye Başkanı Atay’a teşekkür etti. İlçede park sıkıntısı olduğunu kaydeden Süleyman Erten, “Burası sıkışık ve araç yoğunluğu fazla olan bir yer, araç park edecek yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Otoparkın açılması çok iyi oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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