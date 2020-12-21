Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Umurlu Mahallesi AydınDenizli Karayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Gültekin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.