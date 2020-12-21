Ecel evinin sokağında yakaladı Başkan Yormaz kaldırımda ölü bulundu

Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz evinin sokağındaki kaldırımda ölü olarak bulundu.



Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 1407 sokakta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar kaldırımda oturur vaziyette hareketsiz halde birinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik incelemesinde ise hayatını kaybeden kişinin Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz belirlendi. Yormaz'ın evinin cansız bedeninin bulunduğu sokak üzerinde olduğu öğrenilirken, acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Eşini geçtiğimiz yıllarda kaybeden 2 çocuk babası Yormaz'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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