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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çine'de kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

İHA

Çine'de kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde kaçak kazı yapan biri tarla sahibi olmak üzere 5 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonu Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Elderesi Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen bölgeye operasyon yapan jandarma ekipleri Elderesi ve İbrahim Kavağı Mahallerinde ikamet eden M.D., R.D., M.D., M.A.M. ve tarla sahibi M.A.U.'yu kaçak kazı yaparken yakaladı. Jandarma tarafından kazıda kullanılan malzemelere el konurken, 5 kişi gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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