Kuşadası'nda güneşi gören sahile koştu

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Cemal YILDIRIM / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın turizm ilçesi Kuşadası'nda güneşi görenler, sahile akın etti.

Kuşadası'nda, güneşli havayı görenler kendilerini sahile attı. Yağmurlu ve soğuk havaların ardından güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen Kuşadalılar, sahilleri doldurdu. Kimileri banklarda oturarak güneşlenip eşsiz deniz manzarasını seyrederken, kimileri de sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıp, bisiklete bindi. Evcil hayvanlarını gezdirenlerin yanı sıra deniz bisikleti kiralayıp tur atanlar da oldu. Çocuklar ise parklardaki oyuncaklarla doyasıya oynadı. Güzel havanın keyfini çıkaranlardan bazılarının sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri görüldü.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Cemal YILDIRIM

2020-12-22 16:21:56



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