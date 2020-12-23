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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin kanını donduran cinayetlerin son zanlısı da yakalandı

İHA

Türkiye’nin kanını donduran cinayetlerin son zanlısı da yakalandı

Kuşadası’nda 12 yıl önce meydana gelen sadece Kuşadası ve Ege Bölgesi değil, tüm Türkiye’nin kanını donduran cinayetleri işleyen ve liderliğini eski hava korsanının yaptığı vahşet çetenin aranan son üyesi de Kuşadası’nda yakalandı.
Yaptığı cinayetler ve vahşi yöntemleriyle Kuşadası ve çevresine korku salan ve işadamlarını korkutup para almak için seçtikleri kurbanları vahşice öldüren eski hava korsanı Nusret Akmercan liderliğindeki 10 kişilik çete, 12 yıl önce Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği’nin iki ay süren ortak çalışmasıyla çökertilmişti.
"12 yıl sonra saklandığı evde yakalandı"
Kuşadası’nda 12 yıl önce kan donduran cinayetler işleyen 10 kişilik çetenin son zanlısı H.D.’de saklandığı evde Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. "Canavarca Hisle Tasarlayarak veya Eziyet Ederek Kasten Öldürme suçundan aranan ve kan donduran cinayetlerin görüldüğü mahkeme tarafından hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli zanlının Ege Mahallesinde bir ikamette saklandığı yönünde ihbar alan Asayiş Amirliği ekipleri, söz konusu adresi operasyon düzenlendi. Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ardından 12 yıl boyunca kaçan çete üyesi H.D. saklandığı evde polisin operasyonuyla gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine konuldu.
"11 kişilik gömü listesi bulunmuştu"
Kan donduran cinayetler işleyen Kuşadası’ndaki vahşet çetesinin eski hava korsanı olan liderinin evinde polisin 11 kişilik gömü listesi bulduğu ortaya çıkmıştı. Bilindiği gibi, 2008 yılının Ekim ayında Kuşadası’nda yaklaşık 2 ay ara ile 26 yaşındaki Hüsredin Özçelik ve 28 yaşındaki Gürkan Yılmaz isimli şahıslar kaybolmuş ve aileleri de çocuklarından haber alamamaları ve hayatlarından endişe duymaları üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmişti.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü de bu çalışmalar üzerine "Organize1 " kod adlı bir projeli çalışma başlatmış ve çalışma sonucunda 26 Ağustos 2008 tarihinde kaybolan matbaa işçisi Hüsredin Özçelik ile 19 Ekim 2008 tarihinde kaybolan temizlik işçisi Gürkan Yılmaz’ın eski hava korsanı N.A. liderliğindeki M.K.K., S.S., A.A., M.A., Y.B., G.O., S.Y. ve O.K.’nin üye olduğu çetenin işadamlarına korku salmak amacıyla rastgele seçip öldürdüğü ve daha sonra da gömdüğü belirlenmişti.
Hüsredin Özçelik ve Gürkan Yılmaz’ın cesetleri Kirazlı yolu üzerinde ve Davutlar’da boş bir arazide toprağa gömülü olarak bulunmuştu. Söz konusu çetenin, bu iki cinayet karşılığında bir işadamından 160 bin YTL haraç alırken, bir başka işadamının da işletmesine baskı yoluyla el koyup, ortak olduğu belirlenmişti. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda çete üyesi şüphelilerden aralarında çete liderinin de bulunduğu 7 zanlı Kuşadası’nda ve bir zanlı da İstanbul’da olmak üzere yakalanan 8 zanlı dün sabah saatlerinde Kuşadası adliyesine çıkarılmıştı. "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olma, haksız menfaat temin etmek, yağma, planlayarak adam öldürme ve adam öldürmeye yardım etmek" suçlarından tutuklanarak, Söke Cezaevi’ne konulmuştu.
Üyeleri tam bir suç makinesi olan uçak kaçırma, adam kaçırma, yağma, 6136 S.K.M., gasp ve hırsızlık suçlarında sabıkaları belirlenen vahşet çetesinin lideri eski hava korsanının evinde polisin yaptığı operasyonda ilginç notlara ulaşıldı. 18 adet mermi, 4 adet telefon sim kartı, 2 adet cep telefonu, 3 adet uyuşturucu hap, tapu senedi, vekaletnameler, 55 bin YTL para bulan ve öldürülen kurbanlara ait kan izleri tespit eden polis ekipleri ayrıca çete lideri N.A.’nın odasında da önemli belgelere ulaşmıştı. Gömü listesi olarak adlandırılan belgelerde çete lideri N.A.’nın tüm öldürdükleri kurbanlar için numaralandırarak tek tek gömü listesi tuttuğu ve gömü listesinin 11 kişiden oluştuğu belirlendi. Gömü listesindeki krokilerle hareket eden polis, Kuşadası’nda 2 ay arayla öldürülen 26 yaşındaki Hüsredin Özçelik ve 28 yaşındaki Gürkan Yılmaz isimli genç kurbanlarının gömülü olduğu arazilerde cesetlere ulaşırken, gömü listesinde bulunan diğer 9 kişiyle ilgili henüz bir ipucu elde edilememişti.
"Çete lideri Ağca serbest bırakılsın diye uçak kaçırmıştı"
Bu arada, cinayetlerin ve örgütün bir numaralı zanlısı olarak tutuklanıp, cezaevine konulan N.A., 9 Haziran 1998 tarihinde Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılması için Malta Havayolları'na ait La Valettaİstanbul seferini yapan bir uçağı kaçırmıştı. N.A., ayrıca 1998 yılında da İzmirli bir işadamını fidye için kaçırmıştı.

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