Aydın Büyükşehir Belediyesi kepenk indiren kiracısından kira almayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde kepenk indiren kiracılarından kira almayacak. Büyükşehir, esnafa çeşitli şekillerde sosyal yardımlar ile destekte bulunuyor.

Covid19 salgını nedeniyle, alınan kısıtlama kararları ile birçok meslek grubu iş faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Özellikle hastalığın yayılımını önlemek için alınan kararlar, esnafın işlerinin olumsuz yönde etkilenmesine ve kepenk indirmesine neden oldu. Bu süreçten olumsuz etkilenen esnafların yanında sosyal belediyecilik anlayışı ile derman belediyeciliği yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kendi kiracıları için yeni bir karar aldı. Büyükşehir kendi kiracısı olup kepenk indiren esnaflardan kira almama karar aldı. Aydın Büyükşehir, bu kapsamda pandemi sürecinden en olumsuz şekilde etkilenen esnafın omuzundaki bir yükü daha almış oldu.

Pandemi sürecinin ilk günlerinde bu yana esnafın ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler üreten Büyükşehir, sosyal yardımlarda bulunarak esnafı aralıksız şekilde destekliyor. Aynı zamanda dezenfekte ekiplerini dükkan dükkan gezdiren Büyükşehir, bu hizmetlerini arttırarak devam ettiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, zorunlu tedbirler nedeniyle kepenk indiren esnafın ciddi manada gelir kaybı yaşadığını belirterek, “Büyükşehir’in kepenk indiren kiracılarına destek olmak ve geçim şartlarını kolaylaştırmak için kira almama kararı verdik. Tüm esnafa bir şekilde ulaşmaya çalışıyor ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz” dedi.



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