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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, NDH'de incelemelerde bulundu

İHA

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, NDH'de incelemelerde bulundu

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Nazilli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, yürütülen .çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Nazilli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Uz. Dr. Engin Tetik'ten hastanede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıkgöz, başhekim ve hastane yöneticileri birlikte hayırsever bir vatandaş tarafından fiziki alanı yaptırılan, tıbbi cihazları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen 20 yataklı yoğun bakımın son kontrolleri yapıldı. Hastane personeli ile sohbet eden Açıkgöz, pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Diğer ilçelerde yapılacak olan yoğun bakımlar aynı hızda gerekli donanımları hazırlanarak kısa zamanda hizmete gireceklerdir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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