Nazilli’de uyuşturucudan iki kişi tutuklandı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sokmaya çalışan iki kişiyi takibe aldı. Ekipler kaçmaya çalıştıkları sırada iki şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında 68 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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