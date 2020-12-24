ADÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi uluslararası yarışmada ikinci oldu

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı Öğrencisi Yasemin Perşembe Çukurova Üniversitesi tarafından 1519 Aralık 2020 tarihleri arasında 11.’si düzenlenen Uluslararası ‘Rhapsody’ Adana Piyano Yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, “Öğretim görevlisi Alexsandr Mekaev’in öğrencisi, lisans 3. sınıf öğrencimiz olan Yasemin Perşembe’yi bu büyük başarısından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Devlet Konservatuvarımız; ortaokul, lise, lisans ve yüksek lisans birimleri ve alanlarında uzman eğitimci kadrosuyla, nitelikli öğrenciler yetiştirmeye devam edecektir” dedi.



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