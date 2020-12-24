Bankta unutulan sırt çantası fünyeyle patlatıldı, içinden kıyafet çıktı



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bankın üzerine bırakılan şüpheli sırt çantası, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatıldı. Endişe yaratan çantadan kıyafet çıktı.

Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan hediyelik eşya dükkanının önündeki bankta, saat 12.00 sıralarında unutulan bir sırt çantasını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheli sırt çantasının olduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Atatürk Bulvarı'nın giriş ve çıkışını yaya ve araç trafiğine kapatan polis, bomba imha ekiplerini çağırdı. Gelen bomba imha uzmanları, yaptıkları incelemenin ardından sırt çantasını fünye ile patlattı. Kontrollü şekilde açılan sırt çantasının içinden kıyafet çıktı. İş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını alan polis, çantayı bırakan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-12-24 19:18:14



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