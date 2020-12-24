Hapis cezasıyla aranan hükümlü Kuşadası'nda yakalandı

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Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 5 suçtan 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şeyhmus Denli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Denli, tutuklandı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'konut dokunulmazlığı', 'uyuşturucu madde kullanma', 'hırsızlık', 'yaralama' ve 'askeri ceza kanununa muhalefet' suçlarından aranan Şeyhmus Denli'nin Kuşadası'nda olduğunu öğrendi. Takiple Denli'nin adresi belirlendi. Dün çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda Denli, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'taki evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Denli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-12-24 19:35:40



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