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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay, “Denizlerimizin kirlenmesini istemiyoruz”

İHA

Başkan Atabay, “Denizlerimizin kirlenmesini istemiyoruz”

Didim’e yapılmak istenen Balık Çiftlikleri ve OSB için Batıköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında arbede yaşandı. Toplantı, belediye yetkilileri, çevreciler ve mahalle sakinlerinin tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Didim Taşburun mevkiine yapılması planlanan Balık Çiftlikleri ve OSB ile ilgili olarak Didim Batıköy Mahallesi’nde Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlemek istediği ÇED Toplantısı vatandaşların ve çevrecilerin tepkileri nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Yapılmak istenen toplantıya Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, Belediye Meclis Üyeleri, Didim’deki çevre derneklerinin temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı.
Batıköy Mahallesi’nde yapılmak istenen ÇED toplantısı öncesi jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mahalle sakinlerinin katılımına izin verilmeyen toplantıda Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve beraberindekiler, Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen yetkililere tepkilerini aktarırken, toplantının yapılamayacağını, yapılmak istenilse dahi izin verilmeyeceğini dile getirdiler.
Başkan Atabay’a sert müdahale
Firma yetkililerinin söylemleri sebebiyle katılımcıların tepkisi sonrasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve beraberindekilere firma yetkilileri tarafından sert müdahalelerde bulunuldu.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay Mahalleli vatandaşların çevrecilerin tepkileri sebebiyle Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yetkililer toplantının yapılamadığına dair tutanak tutarak mahalleden jandarma koruması eşliğinde ayrıldı.
“Doğru yapılan hiçbir şeye karşı değiliz”
Mahalle sakinlerine seslenen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; “Biz doğru yapılan hiçbir şeye karşı değiliz. Tabi ki memleketimizde balık çiftlikleri olacak, başka çiftlikler olacak, fabrikalar olacak, Yatırım olacak, istihdam sağlanacak. Ama bizim baştan beri söylediğimiz şey şudur doğru işi doğru yerde yapın. Doğru işi yanlış yerde yaparsanız, oradaki yanlış işin doğrusunu da götürür” dedi.
“Denizimizin kirlenmesini istemiyoruz”
Didim Belediye Başkanı Atabay; “Biz denizimizin, havamızın kirlenmesini istemiyoruz. Biz kısmen çiftçi, kısmen de turizmin incisi olan bir beldeyiz. Bunun için yıllarca mücadele ettik. Niçin gelsin bu balık çiftlikleri denizden balık tutup hayatını kazanan veya denize turist gelecek diye yatırım yapan arkadaşlarımızın otelini berbat etsin. İstihdam sağlıyor diyorlar. Bugün denizde kurulan 1000 tonluk bir çiftlikte 6 kişi istihdam ediyor. Didim Taşburun’da yapılması istenen Su ürünleri Organize sanayi bölgesi 10 milyon metrekarelik alanı işgal edecek ama çalışacak toplam insan sayısı belki 500. Hemen dibinde bir arkadaşımızın 600 odalı 1200 yataklı otelde çalışacak kişi sayısı 600. Bir tek otelde 600 kişi çalışacak. Aradaki farkı görüyorsunuz. Onlarca otel yatırım yapmak için projelerini getirdiler. Ama bu tereddütlerden dolayı hepsi duruyor” dedi.
Başkan Atabay, “Yapılacak olan çiftlikler denizimiz kirletiyor. Artık balık bile tutamayacağız. Bu çiftlikler yapıldıktan sonra oradan çıkacak olan balıklara verdikleri vitamin ve antibiyotikleri yiyen balıkları da biz yiyoruz. Bunlar birçok hastalığa neden oluyorlar bunları saklıyorlar. Bizi Afrika gibi Avrupa’nın balık çiftlikleri cenneti yapmak istiyorlar. Geçtiğimiz toplantıda diyorlar ki Avrupa satılan her 2 balıktan 1 tanesi Türkiye’de üretiliyor. Denizimiz kirletiyorsunuz. İşleme tesisi yapıp havamızı kirletiyorsunuz. Kokudan insanlar duramıyor. Tarım yapan sular kirleniyor. Tarım yapan insanlar zarar görüyor. Her şey bitecek sadece balık çiftlikleri kalacak” dedi
“Gözlerini para bürümüş”
Şirket yetkililerinin korumalar ile geldiğini ifade eden Başkan Atabay; “Görüyorsunuz hareketlerini koruma ile gelip koruma ile gidiyorlar. Halkın yararına olan bir şeyi size soruyorum, halkın yararına bir şey yapıyorum diye anlatmaya gelen bir insan koruma ile mi gelir. Buradaki insanlar onlara düşman mı ? Hiç birimiz düşman değiliz. Ama sadece gözlerini para bürüdükleri için yaptıkları yanlışları göstermeye çalışıyoruz. Sesimizi onun için yükseltiyoruz. Halk yapılacak şey halkın karşısına çıkılır. Halkın içinde anlatılır. Biz ÇED raporunun açıklanması ile ilgili olarak toplandık. Halkımızın istememesi nedeni ile açılamamıştır diye yazdırdık” dedi.
ATABAY “Yönetim kurulu üyelerim tarafından tehdit edildim”
Başkan Atabay “Yaşanan arbede esnasında beni tehdit ediyor. Neymiş şirketin Yönetim Kurulu üyesiymiş. Çok ileri gidiyorsun diye beni tehdit ediyor. Devletin görevlilerinin yanında haddini aşma diyor. Benim haddimi sen mi sınırlıyorsun. Şimdi haddini aşıp aşmadığın konusunda, ben gidiyorum savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ben burada halkın çıkarlarını korumak mecburiyetindeyim. Ben Jandarmaya teşekkür ediyorum. Devletin verdiği talimat konusunda nazikçe görevini yaptılar, mücadeleye devam edeceğiz. Bu ne ilk nede son” dedi.

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