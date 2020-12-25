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Protez bacak için su satıyor Tek isteği yürüyüp, dostları ile kucaklaşabilmek

İHA

Protez bacak için su satıyor Tek isteği yürüyüp, dostları ile kucaklaşabilmek

Otobüs kaptanlığı yaparken büyük bir facianın önüne geçerek otobüsteki 50 kişinin hayatını kurtaran ve yaşadığı kaza sonrasında her iki bacağı ile el parmaklarından bazıları kaybeden Ramazan Aslan, su satarak 150 bin liralık protez için para biriktirmeye çalışıyor. Yeniden yürüyeceği günün hayali ile yaşayan Aslan hayırseverlerden destek bekliyor.

10 yıl önce SivasAydın seferi sırasında yoldaki aşırı buzlanma dolayısıyla 43 yaşındaki Ramazan Aslan'ın kullandığı otobüs 70'inci kilometrede kaymaya başladı. Olası bir kazaya karşı otobüsün lastiklerine zincir takmak için araçtan inen Aslan, muavine lastiklerin altına takoz koymasını istedi. İddiaya göre takoz koymayı geciktiren muavinin hatası sonucu otobüs bir anda uçuruma doğru kaymaya başladı. Otobüsteki 10'u çocuk 50 yolcunun hayatta kalabilmesi için kendini feda eden Aslan, kendini lastiklerin altına attı. Bacakları takoz görevi gören Aslan otobüsün uçurumdan yuvarlanmasını önleyerek yolcularının hayatta kalmalarını sağladı. Hava muhalefetinden dolayı yardımın geç ulaştığı kaza yerinde Aslan, 16 derece soğukta yaklaşık 6 saat kurtarılmayı bekledi. Kazada iki bacağı ve 5 el parmağı kesilmek zorunda kalan ve 3 yıla yakın süre hastanede tedavi gören Aslan o günden sonra hayatını engelli bir vatandaş olarak sürdürmeye başladı. Yeniden yürüyebilmek için Atatürk Kent Meydanı'nda akülü tekerlekli sandalyesinin arkasında yaptırdığı kasa ile su satarak yürüyebilmek için gerekli olan protezin 150 bin TL değerindeki parasını biriktirmeye çalışan Aslan, hayırseverlerden destek bekliyor. Aydın Valiliği onaylı yardım hesabı bulunduğunu söyleyen Aslan, "Tek istediğim yürüyebilmek. Kimseden herhangi bir başta beklentim yok. Dostlarımla kucaklaşabileceğim gününü iple çekiyorum" dedi.

"Gene olsun, gene yaparım"
Yolcularının hayatlarını kurtarmak için kendi bacaklarını feda ettiğini ve yine olsa hiç düşünmeden yine aynı şeyi gözünü kırpmadan yapacağını ifade eden Aslan, "2010 yılının Şubat ayında şehirler arası otobüs kaptanı olarak görev yaparken, SivasAydın seferinde Sivas 70'inci kilometrede aracımın kayması sonucu yolda kaldık. Muavine araca takoz koy dememe rağmen, üşüdüğünü beyan edip araca girmiş. Sol lastiğin zincirini taktıktan sonra sağ lastiğin zincirini takarken otobüsün kaydığını gördüm. Hiç düşünmeden, tereddüt etmeden kendimi lastiklerin önüne attım. 16 derece soğukta 6 saat aracın altında kurtarılmayı bekledim. Hava şartlarından dolayı kısa zamanda yardım ekipleri size ulaşamıyor. Geldiklerinde de lastik altında ezilen bacaklarım kesilmek zorunda kaldı. Otobüste 10'u çocuk 50 yolcu vardı. Yolculardan biri doktormuş. Olay yerinde ilk müdahaleyi bana o yaptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Yaklaşık 3 yıl hastanede tedavi gördüm. Ayaklarım ezilmeden dolayı el parmaklarım ise soğuk havada donmadan dolayı kesildi. Sonrasında engelli bir vatandaş oldum. Halimden çok şükür memnunum, benden daha kötü durumda olan insanlarda var. Doktorlar protez takılırsa yürüyebileceğim söyledi. Ama maalesef maddi imkansızlıklardan dolayı bu protezleri taktıramadık. Sağ olsunlar Aydın Valiliği Vakıfbank'ta bir yardım hesabı açtı. Paranın toplanmasını ve proteze kavuşacağım günü iple çekiyorum. Hayırsever vatandaşlardan desteklerini bekliyorum" dedi.

Su satarak birikim yapmaya çalışıyor
Atatürk Kent Meydanı'nda su satarak protez parasını biriktirmeye çalışan Aslan, "İnsanları yürürken gördüğümde, bir adımın bile ne kadar değerli olduğunu anlıyorum. Yürümek benim için ayrı bir güzellik olacak. Ben de normal insanlar gibi yürümek istiyorum. En azından evdeki kişisel ihtiyaçlarımı kendim karşılayabileyim. Su satarak bu paranın birikmeyeceğinin bilincindeyim ama bir amacım var. O da yeniden ayağa kalkabilmek ve yürüyebilmek. Sevdiğim, değer verdiğim insanlara sarılmak, kucaklaşmak istiyorum. Malulen emekli oldum. Bir tek gelirim maaşım var. Evim kira, elektrik, su ve mutfak gideri derken elime bir şey kalmıyor. Sağ olsun geçtiğimiz yıllarda bundan önceki oturduğum mahalledeki muhtar bana yardımcı olarak akülü aracımın arkasına bir kasa yaptırdı. O kasaya koyduğum suları Atatürk Kent Meydanı'nda tanesi 1 liradan satıyorum. Çoğu insan durumu görerek bana yardımcı olmak için fazla para vermek istiyor. Yanlış anlaşılabileceğimi düşündüğüm için bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Yardımcı olmak isteyenlere hesap bilgilerini verip bankaya yatırmaları ricasında bulunuyorum. Yazın günde 150 lira kışın ise 50 lira kazanç elde ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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