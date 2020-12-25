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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’de bu yılda sokak hayvanları için denize girildi

İHA

Didim’de bu yılda sokak hayvanları için denize girildi

Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerine “Hayvansever Gönüllüleri” adını veren grup üyeleri her yıl olduğu gibi bu yılda kış ortasında sokak hayvanları yararına denize girip bağış topladı.
Didim'de yerleşik yaşayan yabancı uyruklu ve Türk vatandaşlardan oluşan Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar yararına etkinlik düzenledi. Grup, etkinlikte sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımına destek amacıyla kış ortasında denize girip bağış topladı.
Aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu grup üyeleri, Noel hediyelerinin verildiği ilk gün anlamına gelen 'Boxing Day' etkinliğinde Altınkum Plajı'nda buluştu. Grup üyeleri çeşitli kostümleriyle denize girerek yaklaşık yarım saat suda kaldı. Güneşli havada gerçekleşen etkinlikte, sahipsiz sokak hayvanları için denizin soğuk olmasına aldırmayan grup, sudan çıkarken etkinliği izleyenlerce alkışlarla karşılandı.
Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nda görevli veteriner hekim Ali Karahallı, sahipsiz sokak hayvanları için 10 yıldan fazla bu etkinliğin düzenlendiğini söyleyerek etkinlikte elde edilen gelirin barınaktaki hayvanların ihtiyaçları için karşılanacağını ifade etti.
Bağışla toplanan paraların, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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