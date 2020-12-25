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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; “Besiciler zarar ediyor”

İHA

Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; “Besiciler zarar ediyor”

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Korona virüs salgınından tarım sektörünün de etkilendiğini belirterek, besicilerin ve süt üreticilerinin zarar ettiklerini ifade ederek destek beklediklerini ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, kış aylarının gelmesi ile birlikte yayılımını hızla arttırmaya devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 18 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs üreticileri de etkiledi. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, besicilerin sıkıntılarını dile getirdi.

Ev dışı tüketimin sıfır noktasına gelme durumunda olduğunu kaydeden Kendirlioğlu, "Her sektör gibi tarım sektörü de pandemi sürecinden etkilendi. Özellikle bugün için söylemek gerekirse gerek besicilerimiz, gerekse süt üreticilerimiz sıkıntıda. Çünkü ülkemize 4050 milyon civarında turist geliyordu. Aldığımız son bilgilere göre bu rakamlar 10 milyonlar civarında kalarak yüzde 20'lere düştü. Yine restoranlar kapalı, eğlence yerleri kapalı, lokantalar da kapalı. Ev dışı tüketim dediğimiz tüketim, sıfır noktasına gelme durumunda. Arz ve talebin de dengesi bozularak insanlar eve kapandı. Evdeki insanların et tüketimleri de azaldı. Geçen sene 3738 liraya kadar kesimlerimiz, bu sene 3233 liraya kadar düştü. Geçtiğimiz günlerde bakanımızın açıkladığı Et ve Balık Kurumunda kesimlerin 2 lira yükseltilerek 36 liraya çıktığı şeklinde bir demeci vardı. Bu açıklama sevindirici, en azından yoktan iyidir. Ancak Et ve Balık Kurumu’nun bir an önce devreye girmesi lazım, kesimler yapması lazım. Besicilerimiz şu anda son derece sıkıntılı. Zarar ediyorlar. Son bir, bir buçuk yılda dövizdeki, yem ve diğer girdilerdeki artışı göz önüne aldığımızda fiyatların en az enflasyon oranında yukarı çıkması gerekirken, en az enflasyon oranından daha fazla aşağıya düşmesi üreticileri zor durumda bırakıyor" dedi.

Hayvancılıkta fiyatların bir inip bir çıktığını, pandemi dönemi bitişinde fiyatların artacağını kaydeden Kendirlioğlu, "Bunun bir de çıkış trendi olacaktır. Bu durum hayvancılıkta öyledir. Bir iner, bir yukarıya çıkar. Önümüzdeki yıllarda, özellikle de pandemi süreci bittiğinde bu et tüketimi yine eski düzene gelecektir. Bu sefer de arz bunu karşılayamayacaktır. Dolayısıyla yine arz ve talep dengesi farklı şekilde bozulacağından fiyatlar da tavan yapacaktır. Burada hem üretici hem de tüketiciyi koruyabilmek için devletin burada devreye girmesi gerekiyor. Fiyatlar aşağıya düştüğünde üretici desteklenmeli, yine fiyatlar yukarıya çıktığında yine üretici desteklenmeli ki tüketici bundan faydalanabilsin. Bu gelişmiş ülkelerde, özellikle Amerika'da ve Avrupa Birliği ülkelerinde bu şekilde uygulanıyor. Bizde de imkanlar ölçüsünde bu uygulanırsa gerek besiciler, gerekse süt üreticilerimiz en az hasarla bu pandemi sürecinden kurtulurlar ve önümüzdeki hastalıksız günlere çok rahat gelebilirler diye düşünüyorum" diye konuştu.

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