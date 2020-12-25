3 gün sonra yol kenarında bitkin halde bulundu, 'Kaçırıldım' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 gün sonra yol kenarında bitkin halde bulundu, 'Kaçırıldım' dedi

DHA

3 gün sonra yol kenarında bitkin halde bulundu, 'Kaçırıldım' dedi


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Emir Karabulut (24), 3 gün sonra 12 kilometre mesafedeki kırsal Dereli Mahallesi'nde, yol kenarından bitkin halde bulundu. Polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp bir evde 3 gün alıkoyduğunu, şüphelilerin uyumasını fırsat bilip kaçtığını, sonrasında ise yol kenarında bitkin düştüğünü söyledi.
Sarıoğlu Mahallesi'nde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Aytaç Karabulut'un eşi Emir Karabulut, 21 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde, ana sınıfına giden 5 yaşındaki kızının okuldaki eşyalarını almak için evden çıktı. Emir Karabulut uzun süre dönmeyince, eşi aramaya çıktı. Eşinin okula da gitmediği öğrenen Aytaç Karabulut, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, 3 gündür aranan Emir Karabulut'un dün akşam saatlerinde cep telefonuna ulaştı. Cep telefonu sinyalinden yola çıkan polis, genç kadını ilçe merkezine 12 kilometre mesafedeki kırsal Dereli Mahallesi yakınlarında, yol kenarında bitkin halde buldu.
'UYUMALARINI FIRSAT BİLİP KAÇTIM'
Emir Karabulut polisteki ifadesinde, kızının okuluna gitmek için evden çıktıktan bir süre sonra sokakta tanımadığı 3 kişi tarafından kaçırıldığını ve 3 gün boyunda bir evde alıkonulduğunu söyledi. Karabulut, ifadesinde kendisini kaçıran kişilerin uyumasını fırsat bilip, el konulan cep telefonunu da alarak kaçtıktan sonra bitkin halde kaldığını belirtti.
Polis, Karabulut'un ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN
2020-12-25 13:30:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke’de balık çiftlikleri ÇED toplantısı gergin geçti
YEREL HABERLER Söke’de balık çiftlikleri ÇED toplantısı gergin geçti
Nazilli 1 puana üzüldü
YEREL HABERLER Nazilli 1 puana üzüldü
Nazilli'de görev yapan imam Korona virüse yenildi
YEREL HABERLER Nazilli'de görev yapan imam Korona virüse yenildi
Risk haritası, görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi
YEREL HABERLER Risk haritası, görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi
Kaymakam Ülkü'den İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Ülkü'den İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyaret
Yürüme engelli Serhat tekerlekli sandalyesine kavuştu
YEREL HABERLER Yürüme engelli Serhat tekerlekli sandalyesine kavuştu
Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke Devlet Hastanesi'ndeki ...
Didim Devlet Hastanesi'ne Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği'nden solunum cihazı bağışı
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesi'ne Aydın Su Ürünleri ...
Aydın'a Yunan pasör geldi
YEREL HABERLER Aydın'a Yunan pasör geldi
Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; “Besiciler zarar ediyor”
YEREL HABERLER Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; “Besiciler zarar ...
Yem desteği hak edişleri bakanlığa gönderildi 11 bin 952 işletme destekten faydalanacak.
YEREL HABERLER Yem desteği hak edişleri bakanlığa gönderildi 11 bin ...
Didim’de bu yılda sokak hayvanları için denize girildi
YEREL HABERLER Didim’de bu yılda sokak hayvanları için denize ...
Protez bacak için su satıyor Tek isteği yürüyüp, dostları ile kucaklaşabilmek
YEREL HABERLER Protez bacak için su satıyor Tek isteği yürüyüp, ...
ADÜ’de Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme Programı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme Programı ...
ADÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Kongresine ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Kongresine ev sahipliği ...
Başkan Atabay, “Denizlerimizin kirlenmesini istemiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Atabay, “Denizlerimizin kirlenmesini ...
TÜROFED Başkan Yardımcısı Özden’den yılbaşı tatili değerlendirmesi “ Otellerde yılbaşına yönelik hazırlık yok, rezervasyon talepleri çok düşük"
YEREL HABERLER TÜROFED Başkan Yardımcısı Özden’den yılbaşı tatili ...
Başkan Günel, balık pazarı esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Günel, balık pazarı esnafıyla bir araya geldi
Kuşadası Körfezi’nde 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi’nde 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
Klimadan çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Klimadan çıkan yangın korkuttu
Aydın Eczacı Odası'nın acı günü
YEREL HABERLER Aydın Eczacı Odası'nın acı günü
Hapis cezasıyla aranan hükümlü Kuşadası'nda yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezasıyla aranan hükümlü Kuşadası'nda yakalandı
Bankta unutulan sırt çantası fünyeyle patlatıldı, içinden kıyafet çıktı
YEREL HABERLER Bankta unutulan sırt çantası fünyeyle patlatıldı, ...
Didim’deki ÇED toplantısı yapılamadı
YEREL HABERLER Didim’deki ÇED toplantısı yapılamadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X